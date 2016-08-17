

Ham petrol fiyatlarında yaşanan artış pompaya zam olarak yansımaya devam ediyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına ortalama 7 kuruş zam yaptı.







AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 3,76 liradan 3,83 liraya, İstanbul'da 3,71 liradan 3,78 liraya, İzmir'de ise 3,74 liradan 3,81 liraya çıkarılacak.







Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlere ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.