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POMPALI TÜFEKLİ DEHŞET: 2 ÖLÜ, 1 YARALI


POMPALI TÜFEKLİ DEHŞET: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
Tarih : 05 Mart 2017, 17:59
Puan Ver : Pompalı Tüfekli Dehşet: 2 Ölü, 1 Yaralı(6/10)7


Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin Civril Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan K.'nin 10 adet kazını aynı mahallede bulunan Behçet Şahin'in (73) köpeği boğdu. Behçet Şahin, Serkan K.'ye köpeklerin boğduğu kazlara karşılık zararını karşılamak için her bir kaz karşılığı 100 lira olmak üzere toplam bin lira para ödedi.



Ancak Serkan K., Behçet Şahin'in evinin önüne giderek bağırıp çağırıp yine para istedi. Behçet Şahin kazların parasını ödediğini söyleyerek Serkan K.'den evinin önünden gitmesini istedi. Olay yerinden ayrılıp evine giderek pompalı tüfek alan Serkan K., geri dönüp bağırıp çağırmaya başladı. Bu sırada evden dışarı çıkan Behçet Şahin ile oğulları Zeki Şahin (46) ve Tuncay Şahin (39) silahlı saldırıya uğradı. Tüfekten çıkan saçmalar baba Behçet Şahin'in karnına, Zeki Şahin'in ensesine ve Tuncay Şahin'in de sağ eline isabet etti. Zeki Şahin olay yerinde, baba Behçet Şahin ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Elinden yaralanan Tuncay Şahin ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi.



 



 



kaynak : milliyet






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