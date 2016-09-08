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pompalı tüfekle vurulan 16 yaşındaki çocuk öldü

POMPALI TÜFEKLE VURULAN 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Çorum'da pompalı tüfekle vurulan 16 yaşındaki Tolga Taş, yaşamını yitirdi.

Tarih : 08 Eylül 2016, 12:05
Puan Ver : Pompalı Tüfekle Vurulan 16 Yaşındaki Çocuk Öldü(9/10)9


Olay Çorum'un Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki gün önce sokakta iki kişiyle tartışan Tolga Taş, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu pompalı tüfekle ateş edilerek ağır yaralandı. Ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınan Tolga Taş, yapılan tüm müdahaleye rağmen dün akşam öldü. Olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip yakalanması için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.








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