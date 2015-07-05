POMPALI TÜFEKLE SALDIRIYA UĞRAYAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Kavaklı Mahallesi'nde 00.03 sularında evinin önünde pompalı tüfekle 2 kişi tarafından ateş edilen Tayfun Özmen(28) ağır yaralandı. Özmen, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Özmen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Özmen'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Özmen'in cesedi yakınlarınca Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, ikindi namazına müteakip Manavgat Kavalı Mezarlığı'da toprağa verildi.
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