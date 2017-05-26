Edirne'de kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, Menzilahır Mahallesi'ndeki bir eve girdi. Pompalı tüfekle bir aileyi yok etti.



Olay, Edirne'de Romanların ağırlıklı olarak barındığı Menzilahır Mahallesi Noktacı Cami Sokak'ta saat 02.30 sularında yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, elindeki pompalı tüfekle bir eve girdi.



Art arda açtığı ateş sonucu 31 yaşındaki Salih Mal, eşi Hanife ve 2 yaşındaki çocukları Elena'yı öldürdü. Çiftin iki çocuğunun ise ölü taklidi yaparak saçmaların hedefi olmaktan kurtulduğu öne sürüldü. Saldırgan olayın ardından, kaçarak kayıplara karıştı.



Silah seslerini duyan çevre sakinleri, eve geldi ve 3 kişinin cansız bedenleri ile karşılaştı. Salih, Hanife ile Elena Mal'ın cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.







kaynak:vatandanhaber







