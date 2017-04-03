POMPADA BÜYÜK İNDİRİM GERÇEKLEŞTİ
PÜİS'ten yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 4 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere otogazın pompa satış fiyatında 25 kuruş indirim meydana gelmiştir" denildi.
Buna göre İstanbul'da ortalama 3.12 TL'den satılan otogaz, 2.87 TL'ye düşecek. İndirim oranı ise yüzde 8 olarak kaydedildi.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlere ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
kaynak:habertürk
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