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POMPADA BÜYÜK İNDİRİM GERÇEKLEŞTİ


POMPADA BÜYÜK İNDİRİM GERÇEKLEŞTİ
Tarih : 03 Nisan 2017, 17:33
Puan Ver : Pompada Büyük İndirim Gerçekleşti(9/10)7


PÜİS'ten yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 4 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere otogazın pompa satış fiyatında 25 kuruş indirim meydana gelmiştir" denildi.



Buna göre İstanbul'da ortalama 3.12 TL'den satılan otogaz, 2.87 TL'ye düşecek. İndirim oranı ise yüzde 8 olarak kaydedildi. 



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlere ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



 



kaynak:habertürk








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