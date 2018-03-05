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POMEM duyurdu: 10 bin polis alınacak! İşte aranan şartlar

POMEM DUYURDU: 10 BİN POLİS ALINACAK! İŞTE ARANAN ŞARTLAR

POMEM, lisans mezunlarından 7 bin 200 erkek, 800 kadın ve önlisans mezunlarından ise bin 800 erkek ile 200 kadın olmak üzere toplamda 10 bin öğrenci adayının alınacağını duyurdu.

Tarih : 05 Mart 2018, 22:50
Puan Ver : Pomem Duyurdu: 10 Bin Polis Alınacak! İşte Aranan Şartlar(6/10)2

Polis Akademisi Başkanlığı, 22. dönem POMEM polis alımı başvurusu hakkında ilan yayımladı.

10 BİN ÖĞRENCİ ALINACAK

Lisans mezunları arasından 7 bin 200 erkek, 800 kadın ve Ön Lisans mezunları arasından bin 800 erkek, 200 kadın alımı yapacak olan POMEM, toplam 10 bin öğrenci adayını kabul edecek. POMEM başvuru şartları hakkındaki detaylar ise ilerleyen günlerde yapılacak.

İşte, o açıklama:

"Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 22. Dönem için lisans mezunlarından 7.200 erkek, 800 kadın, önlisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır.

İSTENEN BELGELER AÇIKLANACAK

Ön başvurular Polis Akademisi internet sitesinden yapılacak olup, ön başvuru tarihleri, adaylarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler aynı sitede önümüzdeki günlerde açıklanacaktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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