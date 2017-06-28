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Polisten Uyuşturucu İmalathanesine Baskın: 11 Gözaltı
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POLİSTEN UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE BASKIN: 11 GÖZALTI


POLİSTEN UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE BASKIN: 11 GÖZALTI
Tarih : 28 Haziran 2017, 14:26
Puan Ver : Polisten Uyuşturucu İmalathanesine Baskın: 11 Gözaltı(8/10)7


İstanbul'da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Baskın yapılan bazı adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde, fare zehri, sinek ilacı ele geçirilirken, 'uyuşturucu imalathanesi'de ortaya çıkarıldı.

  İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir haftada Beyoğlu, Fatih, Bağcılar, Avcılar, Sarıyer ve Şişli gibi ilçelerde bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Yüzden fazla ev ve iş yerine eş zamanlı baskın düzenleyen polis, çeşitli otlara fare zehri ve böcek ilacı eklenerek hazırlanan uyuşturucu maddeden, esrara, Captagon haptan tarım ilacına kadar uyuşturucu madde ele geçirdi.



 



kaynak:milliyet








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