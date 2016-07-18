Pokemon Go kazalarının özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde tırmanması, Amerikan polislerini de harekete geçirdi. New York Polis Teşkilatı, oyunla ilgili ciddi uyarılarda bulundu.



Pokemon Go kazalarının özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde tırmanması, Amerikan polislerini de harekete geçirdi. New York Polis Teşkilatı, oyunla ilgili ciddi uyarılarda bulundu.



Pokemon GO çılgınlığı dünyayı sararken, son derece tatsız bazı olaylar da vuku buldu. New Tork Aubunn'da bir oyun müdavimi, yolda Pokemon avlamaya çalışırken ağaca çarptı ve ciddi yaralar aldı. Pensilvanya'da bir yaya Pokemon yakalamaya çalışırken, hızla giden bir otomobilin altında kaldı ve mucize eseri kurtuldu. Bir başka talihsiz vatandaş ise, Pokemon ararken, gölde ceset bularak şoka girdi.



New York Polisi, gelişmeler üstüne, halka bazı ciddi uyarılarda bulundu. Bu uyarılar şöyle sıralandı:







Bisiklet, motosiklet ve otomobil gibi araçları kullanırken, oyunu oynamayın ve çevrenize odaklanın









Pokemon avlamak için, insanlardan izole yerlere gitmeyin. Mümkünse kalabalık ortamlarda veya arkadaş çevrenizle birlikte olun.









Seyahat ederken, sadece akıllı telefonunuza değil; önünüze de bakın. Ayağınız takılabilir, bir çukura düşebilirsiniz veya daha ciddi bir kaza atlatabilirsiniz.









Konumuzu, yakın çevreniz haricinde paylaşmayın. Pokemon'lar eğlenceli olabilir ama dünyada, bu oyunu oynayanlar da dahil pek çok kötü niyetli kişi mevcut(Amerikan Polisi Pokemon oynarken dünyayı unutan bir kişiye karşı gerçekleşen gasp girişimini son anda önledi).









Oyuna kendinizi fazla kaptırıp, özel mülklere dalmayın. Bu hem kanuni açıdan sakıncalı ve hem de mülk sahibi, çok şiddetli bir tepki gösterebilir.







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