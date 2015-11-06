ANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi'nde YÖK'ün kuruluş yıldönümünü protesto eden öğrencilerden 9'u gözaltına alındı. Polisten kaçmak için süs havuzuna giren bir kız öğrenci de gözaltına alınmaktan kurtulamadı.



Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi Merkezi Yemekhane önünde bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik öğrenci grubu, YÖK'ün kuruluş yıldönümünü için rektörlük önüne kadar yürümek istedi. Sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçen grubun önü polis tarafından kesildi. Öğrenciler rektörlük önüne gitme konusunda direnince polisle aralarında arbede yaşandı. Olayların büyümesi üzerine bu kez devreye TOMA girdi. TOMA'nın müdahalesi sonrasında 9 öğrenci polis tarafından gözaltına alındı.