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polisten kaçan fetö sanığı balkondan düşerek öldü

POLİSTEN KAÇAN FETÖ SANIĞI BALKONDAN DÜŞEREK ÖLDÜ

Denizli'de FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün sözde bölge imamları arasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan firari sanık, polisten kaçarken 10 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi

Tarih : 03 Mayıs 2017, 15:14
Puan Ver : Polisten Kaçan Fetö Sanığı Balkondan Düşerek Öldü(6/10)6


Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik bir davada yargılanan firari sanık, polisten kaçarken balkondan düşerek hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Gültekin P'nin (41), ailesiyle bir süre önce merkez Pamukkale ilçesindeki bir siteye taşındığını tespit etti.



Polis ekipleri, zanlının adresine yönlendirildi. Apartman girişinde polisleri gören Gültekin P, 3. kattaki evinin penceresinden yan apartmandaki bir dairenin balkonuna geçti. Daha sonra balkondan diğer binaya geçmeye çalışan Gültekin P, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.



Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Gültekin P, müdahalelere rağmen kurtaralamadı.



 



kaynak:milliyet








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