

Adana polisi sık sık PKK yandaşları tarafından korsan gösteri yapılan mahallede gündüz uygulama yaparken, gece Ceyhan ilçesinde PKK yandaşlarına yönelik operasyon yaparak 28 kişiyi gözaltına aldı.







Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla PKK yandaşlarına yönelik gündüz uygulama yapıp şafak vakti de operasyon yapıyor. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gündüz önce yaklaşık 500 polisle birlikte bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı Ova Mahallesi'ne girdi. Polis uzun namlulu silah ve zırhlı araçlarla girdiği mahallede uygulama yaptı. Polis sokakları didik didik ararken özel harekat polisleri de çatıda önlem aldı. Polis uzun süre yaptığı uygulama sonucunda 15 araç, 122 şahsı sorguladı.







kaynak:milliyet