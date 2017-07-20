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POLİSLERİN ŞAKASI KANLI BİTTİ! 23 GÜNLÜK KADIN POLİS HAYATINI KAYBETTİ


Polislerin şakası kanlı bitti! 23 günlük kadın polis hayatını kaybetti
Tarih : 20 Temmuz 2017, 01:40
Puan Ver : Polislerin Şakası Kanlı Bitti! 23 Günlük Kadın Polis Hayatını Kaybetti(6/10)2

Antalya'nın Kepez ilçesi Kültür Mahallesinde meydana gelen olayda ilk görev yerine atanan yeni kadın polis hayatını kaybetti.



23 gün önce ilk görev yeri Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne atanan Ümran Yetişken, meslektaşlarının kaldığı yeni yapılan apartmanda ev tuttu.



SİLAHLA ŞAKA YAPMAK İSTEDİ



Yetişken akşam saatlerinde arkadaşı polis memuru 24 yaşındaki Sait Ş.'nin evine ziyarete gitti. Burada adı henüz öğrenilemeyen bir polis memuruyla birlikte 3 arkadaş sohbet edip yemek yedi. Sait Ş. iddiaya göre temizleyip masanın üzerine bıraktığı beylik tabancası ile Yetişken'e şaka yapmak istedi. Bir anda ateş alan tabancadan çıkan kurşun Yetişken'in sol göğsünden girip sırtından çıktı.



"ARKADAŞIMI VURDUM YARDIM EDİN"



Panikle dışarı çıkıp komşularından yardım isteyen Sait Ş., "Allah, arkadaşımı vurdum yardım edin. Buranın adresini bilmiyorum. Ambulans çağırın" diye bağırdı. Sağlık görevlileri kısa sürede geldikleri evde ağır yaralı Ümran Yetişken'i Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalelere rağmen Yetişken, kurtarılamadı.



2 POLİS GÖZALTINA ALINDI



Olayın ardından polis memuru Sait Ş. ve adı öğrenilemeyen polis memuru gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



Yetişken'in ölümünü duyan Çevik Kuvvet Şube Müdürü Vatan Zafer Koçak ve meslektaşları hastane bahçesinde gözyaşına boğuldu. Yetişken'in Antalya dışında oturan ailesine üzücü haberin verildiği öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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