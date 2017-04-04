POLİSLERİ GÖREN ZEHİR TACİRLERİ, UYUŞTURUCULARI ATEŞE VERDİ
Bursa'da 2 bin polisin katıldığı, helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Polisleri görünce paniğe kapılan zehir tacirleri, uyuşturucuları ateşe verdi.
Bursa'da özel harekat timleri ile birlikte 2 bin polisin katıldığı helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yönettiği havadan koordinat verilip takibin yapıldığı operasyonda uyuşturucu tacirleri kaçamadan kıskıvrak yakalandı.
Nefes kesen operasyonda satıcılar uyuşturucu maddeleri ateşe verdikleri sırada yakalandı. Koçbaşlarıyla kapıları kırılıp ansızın girilen evlerde çok sayıda uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Operasyona katılan narkotik köpeği Alfa buzdolabına saklanmış esrarı eliyle koymuş gibi buldu.
kaynak:haberler
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