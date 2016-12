Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren suikastçı Mert Altıntaş'ın neden canlı olarak yakalanmadığı sorusu sıcaklığını koruyor. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, suikastçı Altıntaş'ın neden canlı yakalanamadığını Büyükelçi Karlov'un vurulmasının hemen ardından Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gelen ve operasyona katılan güvenlik birimlerinin yöneticilerine sordu.







Yöneticilerden birinin, "Bu tür bir hareket yapan eylemciye, değil biz dünyada her ülke aynı davranır. Hatta biz çok daha fazla zaman tanıdık" dediğini aktaran Sarıkaya'nın yazısı şöyle:







"ÇOK FAZLA ZAMAN TANIDIK"







"Hemen hepsinin anlatımları birbirine benzerdi; içlerinden birinin şu cümlesi de her şeyi özetliyordu:







'Bu tür bir hareket yapan eylemciye, değil biz dünyada her ülke aynı davranır. Hatta biz çok daha fazla zaman tanıdık.'







Cümlesini biraz daha açmasını istedim, içeride çatışma anında yaşananları anlattı.







İLK TEDBİRİ TRAFİK POLİSLERİ ALDI







Aktardığına göre suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş, büyükelçiyi vurduktan sonra içeride ateş etmesini sürdürürken, çevrede ilk tedbiri bölgede bulunan trafik polisleri almış.







Eşzamanlı yakındaki büyükelçiliklerin korumasını sağlayan polisler ile asayiş ekibi de gelmiş.







SUİKASTÇI ATEŞE DEVAM ETTİ







Suikastçı Altıntaş'a 'Teslim ol' çağrısı yapıldığında, 'Buraya ölmeye geldim' diyerek direnişini sürdürmekle kalmamış, ateşe devam etmiş.







ÖNCE BALDIRINDAN VE BİLEĞİNDEN VURULDU







Çok geçmeden olay yerine gelen özel tim de 'Teslim ol' çağrısını yineleyince benzer karşılık bulmuş.







Bunun üzerine önce baldırından ve ayak bileğinden vurulmuş.







ELİNİ CEBİNE SOKMAK İÇİN ATAK YAPTI







Yere düştüğünde eylemini durdurmamış, elini cebine doğru sokmak için yerde atak yapınca, canlı bomba olabileceği kaygısına kapılmışlar."







kaynak:haberler