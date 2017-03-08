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polisler kadını ağlarken buldu! kasap gözaltında

POLİSLER KADINI AĞLARKEN BULDU! KASAP GÖZALTINDA

İşyerine gelen polisleri görünce kaçmak isteyen S.A. yakalandı

Tarih : 08 Mart 2017, 12:41
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Diyarbakır'da kasap 22 yaşındaki S.A., arkadaşlık kurduğu 31 yaşındaki B.A. adlı kadına tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.



Merkez Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 6 Mart günü yaptıkları devriye görevi sırasında, 31 yaşındaki B.A. adlı kadının yolda ağladığını gördü. B.A., polise erkek arkadaşı S.A.,'nın kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Yapılan incelemede B.A.'nın 3 Mart günü sevgilisi S.A.'yı şikayet etmek için Ahlak Büro Amirliği'ne de başvurduğu ortaya çıktı.



 



kaynak:habertürk








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