POLİSLER KADINI AĞLARKEN BULDU! KASAP GÖZALTINDA
İşyerine gelen polisleri görünce kaçmak isteyen S.A. yakalandı
Diyarbakır'da kasap 22 yaşındaki S.A., arkadaşlık kurduğu 31 yaşındaki B.A. adlı kadına tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Merkez Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 6 Mart günü yaptıkları devriye görevi sırasında, 31 yaşındaki B.A. adlı kadının yolda ağladığını gördü. B.A., polise erkek arkadaşı S.A.,'nın kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Yapılan incelemede B.A.'nın 3 Mart günü sevgilisi S.A.'yı şikayet etmek için Ahlak Büro Amirliği'ne de başvurduğu ortaya çıktı.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar