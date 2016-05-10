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POLİSLE ÇATIŞAN 3 ZANLI TUTUKLANDI


POLİSLE ÇATIŞAN 3 ZANLI TUTUKLANDI
Tarih : 10 Mayıs 2016, 09:56
Puan Ver : Polisle Çatışan 3 Zanlı Tutuklandı(6.4/10)8


Nevşehir'de rutin kontrol yapan polis ekiplerine araçtan silahla ateş açılması sonucu çıkan çatışmada ve sonrasında yakalanan 3 zanlı, tutuklandı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünde ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A. ile yabancı uyruklu A.A.T. ve B.M.K, "uyuşturucu madde bulundurma, satma ve polise mukavemet" suçlamalarıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



Çatışmada yaralanan Z.K'nin ise ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Eskişehir Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Nevşehir'de rutin kontrol yapan polis ekiplerine araçtan silahla ateş açılması sonucu çatışma çıkmış, 4 zanlıdan 2'si yaralı, olayın ardından kaçan 2'si de çalışmalar sonucu yakalanmıştı.








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