POLİSİN YIKTIĞI DUVARDAN SERVET ÇIKTI! TAM 10 MİLYON DOLAR
Çin'de yolsuzluk operasyonu yapan polis takip ettiği şüphelinin evindeki duvarı yıktı. Tuğlaların içine gizlenmiş 60 milyon Yuan bulan polis, gördüklerine inanamadı.
Çin'de yolsuzluk soruşturması kapsamında bir apartman dairesinde arama yapan polis, duvarın içine saklanmaış yaklaşık 10 milyon dolar değerinde Çin Yuan'ı buldu.
POLİS ŞOKE OLDU
Shuang Fei olarak bilinen gübre şirketinin yolsuzluk yaptığı ve rüşvet ile iş yürüttüğü ihbarını alan polis operasyon başlattı. Soruşturma sonucunda biri şirketin yasal temsilci olmak üzere üzere 4 kişi gözlatına alındı. Polisin, yasal temsilcinin evinde yaptığı aramada duvarların arasına gizlenmiş 60 milyon Yuan bulundu.
SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI
Videonun Çin'deki sosyla medya sitelerinde yayınlanmasından sonra bir kadının satın aldığı apartman dairesinin duvarında gizlenen paraları bulduğu dedikoduları yayıldı ama polis yaptığı açıklamada bu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.
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Kaynak: haberinburada
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