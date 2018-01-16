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Polisin Yıktığı Duvardan Servet Çıktı! Tam 10 Milyon Dolar

POLİSİN YIKTIĞI DUVARDAN SERVET ÇIKTI! TAM 10 MİLYON DOLAR

Çin'de yolsuzluk operasyonu yapan polis takip ettiği şüphelinin evindeki duvarı yıktı. Tuğlaların içine gizlenmiş 60 milyon Yuan bulan polis, gördüklerine inanamadı.

Tarih : 16 Ocak 2018, 13:40
Puan Ver : Polisin Yıktığı Duvardan Servet Çıktı! Tam 10 Milyon Dolar(6/10)2

Çin'de yolsuzluk soruşturması kapsamında bir apartman dairesinde arama yapan polis, duvarın içine saklanmaış yaklaşık 10 milyon dolar değerinde Çin Yuan'ı buldu.

POLİS ŞOKE OLDU

Shuang Fei olarak bilinen gübre şirketinin yolsuzluk yaptığı ve rüşvet ile iş yürüttüğü ihbarını alan polis operasyon başlattı. Soruşturma sonucunda biri şirketin yasal temsilci olmak üzere üzere 4 kişi gözlatına alındı. Polisin, yasal temsilcinin evinde yaptığı aramada duvarların arasına gizlenmiş 60 milyon Yuan bulundu.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

Videonun Çin'deki sosyla medya sitelerinde yayınlanmasından sonra bir kadının satın aldığı apartman dairesinin duvarında gizlenen paraları bulduğu dedikoduları yayıldı ama polis yaptığı açıklamada bu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Haberler:com/Dış Haberler

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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