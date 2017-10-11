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Polisin Vurduğu Savcının Sağlık Durumuyla İlgili Başhekimden Açıklama: Gayet İyi
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Polisin Vurduğu Savcının Sağlık Durumuyla İlgili Başhekimden Açıklama: Gayet İyi

POLİSİN VURDUĞU SAVCININ SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA: GAYET İYİ

Antalya'da polisin vurduğu savcının son sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Gayet iyi. Şu an uyanık, yoğun bakımda tedavisi sürüyor." dedi.

Tarih : 11 Ekim 2017, 13:10
Puan Ver : Polisin Vurduğu Savcının Sağlık Durumuyla İlgili Başhekimden Açıklama: Gayet İyi(8/10)4

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde polis memurunun silahlı saldırısı sonucu yaralanan Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner'in tedavisi sürüyor.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Alınan bilgiye göre, Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Turgut A. tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Cumhuriyet Savcısı Küçüköner'in tedavisi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

BAŞSAVCI, SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, beraberindekiler ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gelerek, Savcı Küçüköner'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ile görüşen Solmaz, bir süre hastanede kaldı.

"GAYET İYİ, ŞU ANDA UYANIK, TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Başhekim Prof. Dr. Aydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava ambulansıyla hastanelerine ulaştırılan savcının tomografisi çekildikten sonra ameliyat edildiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısının sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Aydınlı, "Gayet iyi. Şu an uyanık, yoğun bakımda tedavisi sürüyor. İnşallah yarına daha iyi olur." dedi.

YAKINLARI VE ARKADAŞLARI HASTANEDE BEKLİYOR

Bu arada, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gelen Küçüköner'in yakınları ve arkadaşları da bekleyişini sürdürüyor.

POLİS TARAFINDAN MAKAM ODASINDA VURULDU

Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, makam odasında aynı adliyede çalışan zabıt katibesi Şerife A'nın İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Turgut A. tarafından beylik tabancasıyla vurularak ağır yaralanmıştı.

POLİS VE EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Küçüköner, ameliyat edilmiş, yoğun bakıma alınmıştı. Olayla ilgili polis memuru Turgut A. ile eşi zabıt katibi Şerife A, gözaltına alınmıştı.

OLAYI 2 BAŞSAVCI VE 2 SAVCI YÜRÜTÜYOR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın titiz şekilde araştırılması için iki cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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