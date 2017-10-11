POLİSİN VURDUĞU SAVCININ SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA: GAYET İYİ
Antalya'da polisin vurduğu savcının son sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Gayet iyi. Şu an uyanık, yoğun bakımda tedavisi sürüyor." dedi.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde polis memurunun silahlı saldırısı sonucu yaralanan Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner'in tedavisi sürüyor.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Alınan bilgiye göre, Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Turgut A. tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Cumhuriyet Savcısı Küçüköner'in tedavisi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.
BAŞSAVCI, SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, beraberindekiler ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gelerek, Savcı Küçüköner'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ile görüşen Solmaz, bir süre hastanede kaldı.
"GAYET İYİ, ŞU ANDA UYANIK, TEDAVİSİ SÜRÜYOR"
Başhekim Prof. Dr. Aydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava ambulansıyla hastanelerine ulaştırılan savcının tomografisi çekildikten sonra ameliyat edildiğini söyledi.
Cumhuriyet savcısının sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Aydınlı, "Gayet iyi. Şu an uyanık, yoğun bakımda tedavisi sürüyor. İnşallah yarına daha iyi olur." dedi.
YAKINLARI VE ARKADAŞLARI HASTANEDE BEKLİYOR
Bu arada, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gelen Küçüköner'in yakınları ve arkadaşları da bekleyişini sürdürüyor.
POLİS TARAFINDAN MAKAM ODASINDA VURULDU
Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, makam odasında aynı adliyede çalışan zabıt katibesi Şerife A'nın İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Turgut A. tarafından beylik tabancasıyla vurularak ağır yaralanmıştı.
POLİS VE EŞİ GÖZALTINA ALINDI
Hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Küçüköner, ameliyat edilmiş, yoğun bakıma alınmıştı. Olayla ilgili polis memuru Turgut A. ile eşi zabıt katibi Şerife A, gözaltına alınmıştı.
OLAYI 2 BAŞSAVCI VE 2 SAVCI YÜRÜTÜYOR
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın titiz şekilde araştırılması için iki cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.
Kaynak: haberinburada
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