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Polisin Vurduğu Korkuteli Savcısı Kadir Küçükören İçin Polisler Hastaneye Akın Etti

POLİSİN VURDUĞU KORKUTELİ SAVCISI KADİR KÜÇÜKÖREN İÇİN POLİSLER HASTANEYE AKIN ETTİ

Makamında bir polis memurunun silahlı saldırısıyla ağır yaralanan Korkuteli Savcısı Kadir Küçükören için acil kan anonsu yapılınca, çok sayıda polis hastaneye akın ederek savcı için kan verdi.

Tarih : 10 Ekim 2017, 19:50
Puan Ver : Polisin Vurduğu Korkuteli Savcısı Kadir Küçükören İçin Polisler Hastaneye Akın Etti(8/10)4

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde makamında bir polis memurunun silahlı saldırısına uğrayan Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçükören, helikopterle Antalya'ya getirildi.

Helikopterden indirildikten sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi aciline getirilen Küçükören, ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Kol, bacak ve göğüs bölgelerinden 3 kurşunun isabet ettiği öğrenilen Küçükören'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

7 EL ATEŞ ETTİ, 3 YERİNDEN YARALADI

Korkuteli Savcısı Kadir Küçükören, adliyedeki odasında Turgut Avcı isimli polis memurunun beylik tabancasından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. Adliyede katibe olarak çalışan eşine izin vermediği gerekçesiyle savcının odasına gelip 7 el ateş eden Turgut Avcı, adliye polisi tarafından olay yerinde yakalandı.

Vücuduna 3 kurşun isabet eden Savcı Kadir Küçükören, önce Korkuteli ilçesindeki özel hastaneye, oradan da ambulans helikopterle Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirildi.

POLİSLER KAN VERMEK İÇİN HASTANEYE KOŞTU

Ağır yaralı olan ve hayati tehlikesi bulunan savcı için polis telsizinden yapılan 'kan' anonsunu duyan Antalya'da görevli polisler ise hastaneye akın etti. Kan grubu uyan çok sayıda polis, savcı için 8 ünite kan bağışında bulundu. Savcı Kadir Küçükören'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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