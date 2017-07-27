Antalya'da gece geç saatlerde üzerinde sadece alt iç çamaşırı olduğu halde yolda koşarken yakalanan ve kendisini 'Tarzan' olarak tanıtan 30 yaşındaki Sabri Ü., polisleri zor durumda bıraktı. Sabri Ü. adresi sorulunca, "Ben ağaçta oturuyorum" dedi.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA SOKAKTA KOŞARKEN YAKALANDI

Muratpaşa İlçesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nı kullanan sürücüler, Samanyolu Kavşağı'nda saat 01.00 sıralarında refüjde iç çamaşırlı bir kişi olduğunu görünce polise bilgi verdi. Verilen adrese sevk edilen motosikletli polis timi, refüjden karşı kaldırıma geçen ve üzerinde sadece iç çamaşırı olan kişiyle karşılaştı. Adının Sabri Ü. olduğu belirtilen kişi, karşısında polisi görünce kaçma girişiminde bulundu. Yakalanıp kaldırıma oturtulan ve sakinleştirilmeye çalışan Sabri Ü., sürekli bağırırken, söylediklerinin büyük bölümü anlaşılamadı."BEN TARZANIM, BU AĞACIN ÜZERİNDE OTURUYORUM"

Sabri Ü.'nün uyuşturucu ya da alkol aldığını düşünen polis ekipleri sohbet ederek onu sakinleştirmeye çalıştı. Bir polis memurunun alkol ya da uyuşturucu alıp almadığını sorduğu Sabri Ü., yemin ederek hiçbir şey kullanmadığını söyledi. Gece karanlığında bu halde neden sokakta olduğu sorulan Ü., "Ben Tarzanım. Burada, bu ağacın üzerinde oturuyorum" dedi. Polis ekiplerinin adresini ısrarla sorduğu Sabri Ü., bir ara cevap vermeyi bırakıp altında oturduğu ağacın tepesini işaret parmağıyla göstermekle yetindi.

SALDIRGAN TAVIRLAR SERGİLEYİNCE SAKİNLEŞTİRİCİ VERİLDİ

Zaman zaman saldırgan tavırlar sergileyen Sabri Ü.'yü sakinleştirmek için sağlık ekiplerinden yardım istendi. 1 saat boyunca ambulansa binmek istemeyen Sabri Ü., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sabri Ü., sakinleştirici verilmesi ardından sabah saatlerinde taburcu edildi. Sabri Ü.'nün üstüne çarşafla örterek ayrıldığı belirtildi.

Kaynak: haberinburada