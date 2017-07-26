Diyarbakır İlçe Emniyet Müdürlüğüne El Bombalı Ve Silahlı Saldırı
İstanbul'da Sansasyonel Eylem Hazırlığındaki 2 Pkk'lı Daha Yakalandı
Polisin Gözünden Kaçmadı! Şüpheli Otomobilden Cephanelik Çıktı
Sokak Ortasında Cinayet! 17 Yaşındaki Genci Başından Vurup Kaçtılar
Caner Erkin'den Boşandı, 1,5 Yıl Sonra Genç Aşkı İle Yüzü Güldü!
Ceceli'nin Eşi Herkese Salladı, Ardından Paylaşımını Yoruma Kapattı
İddialar Ayyuka Çıktı, Hacı Yine Sosyal Medyadan Cevap Verdi
Deaş'ın Kaçırarak Cinsel İlişki Kölesi Yaptığı Ezidi Kadın Yaşadığı Dehşeti Anlattı
Chp'li Gürsel Erol: Pkk Benim Hakkımda İnfaz Kararı Almış
Ab Komiseri Hahn'ın İkiyüzlülüğü Dakikalar İçinde Ortaya Çıktı
Suriye'de İç Savaştan Zarar Gören Hayvanlar Türkiye'ye Getirildi
Barışmak İçin Gitti, İstediği Cevabı Alamayınca Karısını Bıçakladı!
Beşiktaş Öne Geçtiği Maçta Üstünlüğünü Koruyamadı!
Irak'ta Referandum İpleri Gerdi, İbadi Sert Çıktı: Yasal Değil Ve Tanımayacağız
İsrail'den Türkiye Ve Erdoğan'a Küstah Tehdit
Tff 1. Lig Ekibi Eskişehirspor, Takımın Başına Sergen Yalçın'ı Getirdi
Kur'an Kursunda Cinsel Taciz Davasında Rekor Ceza!
Sakat Olan Van Persie, Avrupa'da Yok
Son Dakika! Mehmetçik Pkk'ya Bomba Yağdırdı, 9 Terörist Öldürüldü
Fikret Orman, Negredo, Lens, Aboubakar Ve Marcelo Hakkında Konuştu

Polisin gözünden kaçmadı! Şüpheli otomobilden cephanelik çıktı

POLİSİN GÖZÜNDEN KAÇMADI! ŞÜPHELİ OTOMOBİLDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Konya'da park halindeki bir otomobilde şüphe üzerine yapılan aramada ruhsatsız 8 adet tabanca, 4 adet otomatik tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 01:20
Puan Ver : Polisin Gözünden Kaçmadı! Şüpheli Otomobilden Cephanelik Çıktı(5/10)1

Polisin dikkati cephaneliği ortaya çıkardı. Şüphe üzerine bir otomobilde yapılan aramada çok sayıda silah bulundu. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

POLİS, ŞÜPHELENDİĞİ ARAÇTA ARAMA YAPTI

Olay, geçen pazar günü saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Sarayköy Mahallesi Sarayköy Caddesi'nde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı devriye görevini yapan Güven Tim ekipleri, yol kenarında park halinde bulunan 42 COK 57 plakalı otomobilden şüphelendi. Aracın yanına giden polis, Ali K. (26) ve Rahim D.'nn (34) endişeli hareketlerinden şüphelenmesi üzerine otomobilde arama yaptı.

OTOMOBİLDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Yapılan aramada otomobilin farklı yerlerinde bazılarının seri numarası silinmiş 8 adet tabanca, 4 adet otomatik tüfek, bu silahlara ait bazı mermiler 8 adet şarjöre doldurulmuş halde toplam 146 adet mermi ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden Ali K., silah ve mermilerin kendilerine ait olduğunu söylediği öğrenildi. 2 şüpheli, polis merkezinde yapılan sorgulamanın ardından ' 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet ' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Polisin  Gözünden  Kaçmadı  Şüpheli  Otomobilden  Cephanelik  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER