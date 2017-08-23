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POLİSİN DURDURDUĞU PKK'LI TERÖRİST, PANİĞE KAPILIP İNTİHAR ETTİ


Polisin Durdurduğu PKK'lı Terörist, Paniğe Kapılıp İntihar Etti
Tarih : 23 Ağustos 2017, 20:20
Puan Ver : Polisin Durdurduğu Pkk'lı Terörist, Paniğe Kapılıp İntihar Etti(8/10)4

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polisin şüphelenerek durdurduğu araçta bulunan PKK terör örgütü mensubu, paniğe kapılarak üzerindeki tabancayla intihar etti.

"PANİĞE KAPILARAK İNTİHAR ETTİ"

Hakkari Valiliği tarafından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

23 Ağustos 2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Yeni Mahalle bölgesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce icra edilen uygulama esnasında durumundan şüphe edilerek durdurulan bir taksinin yolcu koltuğunda oturan 1 bölücü terör örgütü mensubu, paniğe kapılarak üzerinden çıkardığı silahla kendine ateş etmesi sonucu etkisiz hale gelmiştir.

"BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN DÜZENEK ELE GEÇİRİLDİ"

Araçta yapılan aramada, 1 Glock marka tabanca, 2 el bombası,1 dolu şarjör, bomba yapımında kullanılan çok sayıda pil blokları, kablo düzeneği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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