POLİSİN DURDURDUĞU PKK'LI TERÖRİST, PANİĞE KAPILIP İNTİHAR ETTİ
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polisin şüphelenerek durdurduğu araçta bulunan PKK terör örgütü mensubu, paniğe kapılarak üzerindeki tabancayla intihar etti.
"PANİĞE KAPILARAK İNTİHAR ETTİ"
Hakkari Valiliği tarafından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
23 Ağustos 2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Yeni Mahalle bölgesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce icra edilen uygulama esnasında durumundan şüphe edilerek durdurulan bir taksinin yolcu koltuğunda oturan 1 bölücü terör örgütü mensubu, paniğe kapılarak üzerinden çıkardığı silahla kendine ateş etmesi sonucu etkisiz hale gelmiştir.
"BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN DÜZENEK ELE GEÇİRİLDİ"
Araçta yapılan aramada, 1 Glock marka tabanca, 2 el bombası,1 dolu şarjör, bomba yapımında kullanılan çok sayıda pil blokları, kablo düzeneği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.
Kaynak: haberinburada
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