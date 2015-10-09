POLİSİN BASKIN DÜZENLEDİĞİ EVDEN ATEŞ AÇILDI: 1 ÖLÜ
Diyarbakır'da polisin silah ve mühimmat bulunduğu ihbarı üzerine bir eve düzenlediği operasyonda, evdeki PKK'lı teröristlerin ateş açması üzerine çıkan çatışmada 1 kadın ölü ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi Emek Caddesi Teğmen Sokak üzerindeki bir evde çok sayıda mühimmat olduğu ihbarı üzerine polis eve operasyon başlattı.
Sokağa giden özel harekat timleri binanın etrafını sarıp güvenlik önlemleri aldıktan sonra, girmek istediği evden ateş açıldı. Polisin de karşılık vermesiyle bir süre çatışma çıktı.
Çatışma sırasında balkonda bulunduğu belirtilen mühimmatlar evdeki PKK'lı teröristler tarafından ateşe verince patlamalar oldu. Balkonda yangın çıktı. Çatışmada PKK'lı olduğu öne sürülen 1 kadır ölü ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı. Çatışmanın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkonda çıkan yangını söndürdü.
Çatışmanın ardından olay yerine HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca geldi. Uca, çevrede bulunanlardan bilgi aldı. Polis, evdeki aramasını sürdürürken, çevrede de geniş güvenlik önlemleri aldı.
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