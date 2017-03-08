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Polisin Başarılı Çalışması Pkk'nın Oyununu Bozdu
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polisin başarılı çalışması pkk'nın oyununu bozdu

POLİSİN BAŞARILI ÇALIŞMASI PKK'NIN OYUNUNU BOZDU

Hakkari'de polis ekipleri tarafından yapılan 3 aylık başarılı çalışma neticesinde terör örgütlerine karşı duran vatandaşlara yönelik suikast tarzı eylemler yaptırarak, halk ile devlet arasındaki bağları koparıp kaos ortamı çıkarmakla görevlendirilen PKK'lı terörist yakalandı.

Tarih : 08 Mart 2017, 09:11
Puan Ver : Polisin Başarılı Çalışması Pkk'nın Oyununu Bozdu(8/10)7


Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet yürüten ve örgütün üst düzey sorumlusu olan 1 şahsın il merkezinde ikamet eden PKK/KCK bölücü terör örgütü yandaşı 1 erkek şahsa vermiş olduğu talimat ve göndermiş olduğu mühimmatlar ile il  merkezinde bulunan devlet yanlısı şahıslara yönelik suikast tarzı eylemler yaptırarak, halk ile devlet arasındaki bağları kopararak kaos ortamı çıkarmak ve Hakkari halkına güçlü olduklarını ispatlamak istediklerine yönelik bilgi edinilmesi üzerine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yaklaşık 3 aydır yapılan yoğun çalışmalar neticesinde bu eylemi yapacak olan şahsın C.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş ve 22 Şubat 2 017 günü il merkezinde yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.



 



kaynak:milliyet








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