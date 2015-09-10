POLİSİN ARACINDA 30 KİLOGRAM EROİN!
TEM otoyolunda bir polis memurunun otomobilindeki aramada 2 çanta içerisinde paketler halinde 30 kilogram eroin ele geçirildi
TEM otoyolunun Bolu kesiminde bir polis memurunun aracında yapılan aramada 30 kilogram eroin bulundu.Alınan bilgiye göre, Van'dan İstanbul'a uyuşturucu madde götürüldüğü istihbaratını değerlendiren Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM otoyolunda bir otomobili takibe aldı.
Bolu kent merkezi yakınlarında durdurulan ve polis memuru olduğu öğrenilen H.Y. idaresindeki 45 E 1864 plakalı otomobilde, narkotik dedektör köpeğinin yardımıyla arama yapıldı.
Aramada, otomobilin bagajında 2 çanta içerisinde paketler halinde 30 kilogram eroin ele geçirildi.Vanlı ve Trabzon Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen polis memuru H.Y, gözaltına alındı.
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