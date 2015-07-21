

30 kişinin hayatını kaybettiği Suruç İlçesi'ndeki patlamada ölenlerin bazılarının isimleri Ezilenler'in Sosyalist Partisi'nin (ESP) internet sitesinde yayınlandı. Listede geçen yıl 15 Aralık'ta Adana'daki Kobani'de ölenler için taziye çadırı kurmak isteyenlere yönelik polis müdahalesi sırasında bir polisin ağzına parmaklarını soktuğu DHA muhabirinin çektiği fotoğrafla gündeme gelen Cebrail Günebakan'ın da adı yer aldı. Aynı patlamada Adana'dan Suruç'a giden grupta yer alan Günebakan'ın yanı sıra Yunus Emre Şen'in de hayatını kaybettiği öğrenildi.