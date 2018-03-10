Adana'da havaya ateş etmek suçundan hapis cezası olan zanlı, polis gelince kendini kesmeye başladı ve ikram edilen Türk kahvesini içti. Vatandaşlar da bu anları, kahvenin önünde kağıt oynayarak izledi.

Adana'da meskun mahalde havaya eteş etmek suçundan bir ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, polis gelince kendine bıçak ve şişe ile zarar verirken aynı zamanda ikram edilen Türk kahvesini içti, çevredeki vatandaşlar da bu anları kahvenin önünde kağıt oynayarak izledi.

ÖNCE KENDİNİ KAMYONA KİLİTLEDİ

Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana gelen olayda polis meskun mahal de havaya ateş açmaktan bir ay 7 gün hapis cezası ile aranan Yılmaz Bolat'ı yakalamak için evine gitti. Bu duruma sinirlenen kamyon şoförü Yılmaz Bolat, kaçıp kamyona bindi. Bir süre kamyonla kaçan Bolat, önce Çatalan Caddesinde kamyona kedini kilitledi.

POLİSİN ÖNÜNDE KENDİNİ KESTİ

Bolat, daha sonra bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Bolat, polisin ikna çabalarına aldırmazken kamyondan çıkıp bu kez de cadde kenarında kahve önünde kendini kesmeye devam etti. Bulduğu bir şişeyi de kırıp kendine zarar veren Bolat'ı polis uzun süre ikna etmeye çalıştı.

VATANDAŞLAR OKEY OYNAYARAK İZLEDİ

Bu arada şahıs, kahvenin önünde kedini kesen adamı polis ikna etmeye çalışırken vatandaşlar da olayı kağıt oynayarak izlemeye devam etti. Bolat, etrafa zarar vermeye çalışınca polis okey oynayanların kalkmasını istedi. Bunun üzerine vatandaşlar kahvenin içine geçip orada okey oynamaya devam etti. Vatandaşlar sanki hiç bir şey olmamış gibi Bolat'ın kendisini kesmesine aldırmadan hem olayı izleyip hem de içeri de okey oynamaya devam etti.

KAHVESİNİ İÇERKEN KESMEYE DEVAM ETTİ

Bu arada Bolat'ı polis ikna etmeye çalışırken bu duruma vatandaşlar da yardım etmek istedi. Kahveden bir vatandaş Bolat'a Türk kahvesi getirdi. Bolat, kahveyi alarak içerken aynı zamanda kendini kesmeye devam etmesi çekti. Meraklı vatandaşlar da bu anları an be an izledi. Polis bir süre daha Bolat'ı ikna etmeye çalıştı. Ancak Bolat yaklaşık 1 saat polise direndi.

BİBER GAZI SIKILARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yaklaşık 1 saat böyle devam eden Bolat, bir türlü ikna olmazken daha sonra etraftaki araçlara elindeki bıçakla zarar vermeye başladı. Polis, bunun üzerine harekete geçti. Bir polis Bolat'ın arka tarafına bir anlık boşluğundan faydalanarak geçip elindeki bıçağa tekme atarak yere düşürdü. Diğer polisler de Bolat'a biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yere yatırılan Bolat'a kelepçe takıldıktan sonra ambulansa alınarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Bolat, tedavi edildikten sonra polis merkezine getirildi.

Kaynak: haberinburada