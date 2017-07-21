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Polisi Arayıp Kokainim Çalındı İhbarı Yapan Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

POLİSİ ARAYIP KOKAİNİM ÇALINDI İHBARI YAPAN UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI

ABD'nin Florida eyaletinde, polisi arayıp kokain stoğunun çalındığını ihbar eden uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 22:20
Puan Ver : Polisi Arayıp Kokainim Çalındı İhbarı Yapan Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı(8/10)4

ABD'nin Florida eyaletinde, uyuşturucu satıcısı David Blackmon, kokain stoğunun çalındığını polise ihbar etti. Blackmon ihbarı sonrası tutuklandı.

"7 GRAM KOKAİNİM GİTTİ"

35 yaşındaki Blackmon, polisi arayarak arabasını hırsızlar tarafından soyulduğunu söyledi.

Blackmon ayrıca 50 dolar nakitin yanı sıra 7 gram kokainin de çalındığını belirtti.

POLİSE KENDİSİNİ "UYUŞTURUCU SATICISI" OLARAK TANITTI

Florida'daki Okaloosa Bölgesi Şerif Ofisi, Facebook üzerinden paylaştığı mesajda Blackmon'un ihbar telefonunda kendisini polise 'uyuşturucu satıcısı' olarak tanıttığını açıkladı.

Yapılan aramada, arabada bir poşet daha kokainin yanı sıra taş kokain de bulundu.

Blackmon, "uyuşturucu satmak" ve "tutuklanmaya şiddet göstermeden direnmek" suçlarından tutuklu olarak yargılanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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