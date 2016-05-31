POLİSİ ALARMA GEÇİREN PLAKA
İstanbul yönünden Ankara istikametine giden Otomobil, gece saatlerinde kentin girişinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Plaka Tanıma Sistemi kameralarına yakalandı.
Aracın terör örgütü PKK'nın kullandığı ve arananlar listesinde olması polis ekiplerini alarma geçirdi. Aracın geldiği D-100 Karayolu üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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