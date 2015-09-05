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POLİSE SİLAHLI SALDIRI !


POLİSE SİLAHLI SALDIRI !
Tarih : 05 Eylül 2015, 14:31
Puan Ver : Polise Silahlı Saldırı !(5/10)6


Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H tarafından devriye görevi yürüten polis ekibine uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı. Polisin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.



İdil ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde devriye görevi yürüten zırhlı polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı.



Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H tarafından yapılan saldırıya polisin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.








Etiketler: Polise  Silahlı  Saldırı      haber

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