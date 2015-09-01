O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

POLİSE SİLAHLI SALDIRI !


POLİSE SİLAHLI SALDIRI !
Tarih : 01 Eylül 2015, 21:57
Puan Ver : Polise Silahlı Saldırı !(9/10)10


Batman Valiliği, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen, komiser yardımcısı Burhan Gatfar'ın şehit edildiği saldırıda bir polis memuru ile vatandaşın da hafif yaralandığını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, polis ekibine bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda yaralanan komiser yardımcısı Burhan Gatfar'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit olduğu belirtildi.








Etiketler: Polise  Silahlı  Saldırı      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER