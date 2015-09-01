

Batman Valiliği, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen, komiser yardımcısı Burhan Gatfar'ın şehit edildiği saldırıda bir polis memuru ile vatandaşın da hafif yaralandığını bildirdi.







Valilikten yapılan açıklamada, polis ekibine bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda yaralanan komiser yardımcısı Burhan Gatfar'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit olduğu belirtildi.