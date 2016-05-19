Bayrampaşa'da kavga ihbarı üzerine bir restauranta giden sivil ekiplere alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs bıçakla saldırdı. Ekiplerin uyarılarına rağmen saldırısına devam eden şahıs bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.



Bayrampaşa'da kavga ihbarı üzerine bir restauranta giden sivil ekiplere alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs bıçakla saldırdı. Ekiplerin uyarılarına rağmen saldırısına devam eden şahıs bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.







ayrampaşa, Yenidoğan Mahallesi, Yeniçeri Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 02.45 sıralarında polis ekipleri kavga ihbarı üzerine sokak üzerinde bulunan bir restauranta gitti. İki şahsın kavgasını ayırmak için harekete geçen ekiplere alkollü olduğu ifade edilen şahıslardan biri bıçak çekerek saldırmaya başladı. Ekiplerin uyarılarına rağmen bıçağıyla saldırmaya devam eden şahıs polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.