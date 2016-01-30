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POLİSE PİCASSO TABLOSU SATMAYA ÇALIŞAN 2 KİŞİ YAKALANDI


POLİSE PİCASSO TABLOSU SATMAYA ÇALIŞAN 2 KİŞİ YAKALANDI
Tarih : 30 Ocak 2016, 09:16
Puan Ver : Polise Picasso Tablosu Satmaya Çalışan 2 Kişi Yakalandı(5/10)6


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine İspanyol ressam Pablo Picasso'nun bir tablosunun satışa çıkartıldığı yönünde haber geldi.



Polis ekipleri ihbarı değerlendirerek şüpheli A.O.(66) ve M.E.O.(28)'yu belirleyerek teknik ve fiziki takip ile izlemeye başladı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerle buluşarak İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 'Nude Dressing Her Hair' adlı eserini 8 milyon dolara satın almak için anlaştı.

Anlaşma yerine gelen şüpheli A.O. ve M.E.O. polis ekipleri tarafından yanlarında getirdikleri eser ile yakalanarak gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli sorgulanmak için Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.



Arka tarafında çeşitli mühürler bulunan tablonun sahte olup olmadığının tespit edilmesi için Mimar Sinan Üniversitesi'ne gönderildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.








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