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POLİSE HAİN TUZAK 1'İ AĞIR 2 YARALI


POLİSE HAİN TUZAK 1'İ AĞIR 2 YARALI
Tarih : 01 Şubat 2016, 17:51
Puan Ver : Polise Hain Tuzak 1'i Ağır 2 Yaralı(7/10)5


Olay, İdil-Midyat yolu üzerinde meydana geldi. Teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, araçta bulunan 2 polis yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Teröristlerin yakalanması için çok yönlü soruşturma başlatıldı.








Etiketler: Polise  Hain  Tuzak  1  İ  Ağır  2  Yaralı    haber

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