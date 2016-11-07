Cumhurbaşkanı Erdoğan Fsru Projesi Açılış Töreninde Konuşuyor
Yılbaşı Sonrası Sağlıklı Beslenin
Eski Futbolcular İçin Fetö İddianamesi Kabul Edildi
Fb Taraftarı Trabzonspor Deplasmanına Alınmayacak
İrem Derici'nin Zayıf Hali Takipçilerini Korkuttu
Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı

polise atmak istediği bomba elinde patladı

POLİSE ATMAK İSTEDİĞİ BOMBA ELİNDE PATLADI

Adana'nın Ceyhan ilçesinde polise atmak istediği el yapımı patlayıcı elinde patlayan 16 yaşındaki PKK sempatizanı ağır yaralandı.

Tarih : 07 Kasım 2016, 12:19
Puan Ver : Polise Atmak İstediği Bomba Elinde Patladı(7/10)4


Edinilen bilgiye göre, HDP eş bakanlarıyla birlikte 9 milletvekilinin tutuklanmasını bahane eden bölücü terör örgütü yandaşları ateş yakıp barikat kurarak yolu kapattı.Olay yerine gelen polis, PKK yandaşlarını uyardı ancak uyarıya PKK yandaşları molotof bombası, havai fişek ve el yapımı patlayıcılar atarak karşılık verdi. Bunun üzerine polis tazyikli su ve biber gazı sıkarak gruba müdahale

etti. Bu sırada 16 yaşındaki A.K. isimli bir çocuğun, polise atmak istediği el yapımı patlayıcı elinde patladı. Çocuğun sağ eli bileğinden koparken kafasında da yaralanmalar meydana geldi.



Bu arada, çocuğun arkadaşları onu bırakıp kaçarken polis hemen olay yerine ambulans çağırdı. Eli kopan çocuk ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ceyhan'da ilk müdahalesi yapılan çocuk daha sonra Adana'da bir hastaneye sevk edildi. Çocuğun durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Polis olayla ilgili çalışma başlattı.








Etiketler: Polise  Atmak  İstediği  Bomba  Elinde  Patladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER