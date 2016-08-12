

Körfez İlçesi'nde akşam saatlerinde Sezai Şencan ile eşi, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma sonrası eşi, Sezai Şencan'ı terk edip babasının evine gitti. Sinirlerine hakim olamayan Sezai Şencan, pompalı tüfeğini alarak kayınpederinin evine gitti. Burada eşi ve ailesiyle tartışan Şencan, pompalı tüfekle havaya birkaç el ateş açtı. Sezai Şencan daha sonra geldiği 19 KZ 372 plakalı minibüsle olay yerinden kaçtı.







Polis, ihbar üzerine Sezai Şencan'ın peşine düştü. Körfez'de başlayan kovalamaca Kartepe İlçesi'ne kadar devam etti. 'Dur' ihtarına uymayan Sezai Şencan, pompalı tüfekle kendisini takip eden polislere de ateş açtı. Polis de ateşle karşılık verdi. Bu sırada göğsünden yaralanan Sezai Şencan, minibüsü sağa çekip durdu.







Yaralanan Sezai Şencan 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.







Araçta sahte kimlikle yakalanan 25 yaşındaki Salih Çekicioğlu ise gözaltına alındı.