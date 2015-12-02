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polise ateş açan kadın terörist öldürüldü!

POLİSE ATEŞ AÇAN KADIN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polise silahlı saldırıda bulunan kadın terörist vurularak etkisiz hale getirildi.

Tarih : 02 Aralık 2015, 15:44
Puan Ver : Polise Ateş Açan Kadın Terörist Öldürüldü!(6.3/10)7


Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Diyarbakır'ın Sur ilçesi Dağkapı semtinde güvenlik noktasında üst araması yapan bayan polislere, silahlı saldırı düzenledi. Kadın polis, üzerinde çelik yelek olması nedeniyle kurtuldu, saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist ise öldürüldü.








Etiketler: Polise  Ateş  Açan  Kadın  Terörist  Öldürüldü    haber

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