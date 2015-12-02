POLİSE ATEŞ AÇAN KADIN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polise silahlı saldırıda bulunan kadın terörist vurularak etkisiz hale getirildi.
Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Diyarbakır'ın Sur ilçesi Dağkapı semtinde güvenlik noktasında üst araması yapan bayan polislere, silahlı saldırı düzenledi. Kadın polis, üzerinde çelik yelek olması nedeniyle kurtuldu, saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist ise öldürüldü.
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