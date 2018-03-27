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Polis Ve Askerlerin Bulunduğu Araç Şarampole Yuvarlandı!
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POLİS VE ASKERLERİN BULUNDUĞU ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI!


Polis ve askerlerin bulunduğu araç şarampole yuvarlandı!
Tarih : 27 Mart 2018, 10:00
Puan Ver : Polis Ve Askerlerin Bulunduğu Araç Şarampole Yuvarlandı!(9/10)5

Bünyan ilçesinden Kayseri istikametine seyreden, özel harekat polisi İbrahim Çınar'ın kullandığı araç, Bünyan kavşağında şarampole yuvarlandı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, özel harekat polisi İbrahim Çınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis memuru Çınar, bugün memleketi Kayseri'de Emniyet Müdürlüğünde yapılacak törenin ardından Asri Mezarlık'taki polis şehitliğinde toprağa verilecek.

UZMAN ÇAVUŞLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Araçta bulunan yaralılar uzman çavuş M.C.K. ve T.T. Kayseri Eğitim ve Araştırması Hastanesine kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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