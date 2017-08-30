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Polis, Türkiye'yi sarsan cinayette telefon şifresini çözmeye çalışıyor

POLİS, TÜRKİYE'Yİ SARSAN CİNAYETTE TELEFON ŞİFRESİNİ ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR

Filiz Aker'in Vatan Şaşmaz'ı öldürüp ardından da intihar ettiği cinayette polis, Şaşmaz ve Aker'in telefon şifrelerini kırmak için çalışma yürütüyor.

Tarih : 30 Ağustos 2017, 00:10
Puan Ver : Polis, Türkiye'yi Sarsan Cinayette Telefon Şifresini Çözmeye Çalışıyor(6/10)2

İstanbul Conrad Otel'de Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'le ilgili soruşturmada polis Şaşmaz ve Aker'in kilitli cep telefonlarına yoğunlaştı. Polis olay günü Aker'in yeğeni Dora Acar (Ercan) ve eşi dışında başka bir kişiyle görüşüp görüşmediğini belirlemek için kamera kayıtlarını incelemeye devam ediyor.

TELEFON KİLİTLERİ AÇILMAYA ÇALIŞILIYOR

Vatan Şaşmaz'ın ise olay günü Aker'i telefonla aramadığı netleşirken, mesajlaşarak buluştukları değerlendirilerek, bu mesajların çözümü için telefonların kilitlerinin açılması için Siber Şube'nin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

YAKINLARINDAN ŞİFRELER ÖĞRENİLEMEDİ

Hürriyet Gazetesi'nden Çetin Aydın'ın haberine göre, Şaşmaz ve Aker'in görüşülen yakınlarından şuana kadar telefon şifrelerinin öğrenilemediği belirtildi. Siber Şube'nin şifreleri kırmak için çalışma yürüttüğü, sonuç alınamadığı takdirde iPhone telefonlar için Apple ile temasa geçilebileceği bildirildi.

SİLAHI EVDEN ÇIKARMAMASI GEREKİYORDU

Aker'in bulundurma ruhsatlı tabancayı otele nasıl soktuğuna yönelik bir bilgiye de ulaşamadı. Ablasına ait Şişli'deki adres üzerinden bulundurma ruhsatı alan Aker'in adres değişikliği durumunda bunu karakola bildirmesi ve tabancayı kutusuna koyarak karakoldan alacağı izinle kutusunda bildirdiği adrese götürebileceği belirtildi. Bu izin dışında tabancanın evden çıkartılamayacağı belirtildi.

ELDİVEN VE KIYAFETLERİ İNCELENİYOR

Aker'in olayda kullandığı Smith Wesson tabancanın Polis Kriminal Laboratuvarı'ndaki incelemesinin sürdüğü bildirilirken, Aker'in tabancayı ateşlediği sağ el ve taktığı eldiveni ile sol elinden alınan el svabı sonuçlarının da henüz belli olmadığı bildirildi. Aker'in giydiği kıyafetlerin de inceleme kapsamında barut izine bakıldığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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