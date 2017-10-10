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POLİS TARAFINDAN VURULAN KORKUTELİ SAVCISININ DOKTORU KONUŞTU: AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ


Polis Tarafından Vurulan Korkuteli Savcısının Doktoru Konuştu: Ameliyat Başarılı Geçti
Tarih : 10 Ekim 2017, 21:40
Puan Ver : Polis Tarafından Vurulan Korkuteli Savcısının Doktoru Konuştu: Ameliyat Başarılı Geçti(5/10)1

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde makamında bir polis memurunun silahlı saldırısına uğrayıp ağır yaralanan Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçükören'in son durumu hakkında doktoru Prof. Dr. Abdullah Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, "Ameliyat başarılı geçti, kanamasını durdurduk. Hayati tehlikenin azaldığını ama geçmediğini söyleyebiliriz" dedi.

VALİ HASTANEDEN BİLGİ ALDI

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde adliyede katibe olarak çalıştığı öğrenilen Ş.A. ile tartıştıktan sonra Ş.A.'nın polis eşi Turgut A. tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, Korkuteli'deki özel bir hastanedeki müdahalenin ardından helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada ilk yapılan müdahalenin ardından ameliyata alınan Küçüköner'in ameliyatı tamamlandı. Bu sırada Antalya Valisi Münir Karaloğlu da hastaneye gelerek, Savcı Küçüköner'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI

Küçüköner'in sağlık durumuyla ilgili Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Bülent Aydınlı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Rektörü Mustafa Ünal bir basın açıklaması yaptı.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Erdoğan, şunları söyledi:

Sağ akciğerdeki yaralanma ameliyat gerektiren kanamalı bir yaralanmaydı. Ameliyat ederek sağ akciğerdeki kanamayı ve yaralanmayı durdurduk. Sol akciğerde bir direnme var. Şuanda ameliyattan yeni çıktı. Hayati tehlikesi için herhangi bir şey söylemek için henüz erken. Uyanıp kendine geldikten sonra bir şey söyleyebiliriz ama ameliyat başarılı ve güzel geçti."KURŞUN SAYISINDA NET BİLGİ VEREMEYİZ"

Kaç kurşun isabet ettiği sorusunu üzerine ise, "Acil ameliyata aldığımız için kurşun sayısında net bir şey söylememiz mümkün değil" cevabı veren Erdoğan, Küçüköner'in hayati tehlikesi hakkında 3-4 saat sonra kendisine gelip solunum cihazından ayrılınca net bir şey söyleyebileceklerini ifade etti.

Küçüköner'in hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Erdoğan, "Hayati tehlikenin azaldığını ama geçmediğini söyleyebiliriz. Kanaması aktifti. Korkuteli'nde çekilen bir filmi vardı orada az olan kanama burada yeni filminde çok arttığı görüldüğü için biz acil ameliyata aldık. O kanamayı kontrol altına aldık, iyileşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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