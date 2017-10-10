POLİS TARAFINDAN VURULAN KORKUTELİ SAVCISININ DOKTORU KONUŞTU: AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde makamında bir polis memurunun silahlı saldırısına uğrayıp ağır yaralanan Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçükören'in son durumu hakkında doktoru Prof. Dr. Abdullah Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, "Ameliyat başarılı geçti, kanamasını durdurduk. Hayati tehlikenin azaldığını ama geçmediğini söyleyebiliriz" dedi.
VALİ HASTANEDEN BİLGİ ALDI
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde adliyede katibe olarak çalıştığı öğrenilen Ş.A. ile tartıştıktan sonra Ş.A.'nın polis eşi Turgut A. tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, Korkuteli'deki özel bir hastanedeki müdahalenin ardından helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada ilk yapılan müdahalenin ardından ameliyata alınan Küçüköner'in ameliyatı tamamlandı. Bu sırada Antalya Valisi Münir Karaloğlu da hastaneye gelerek, Savcı Küçüköner'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI
Küçüköner'in sağlık durumuyla ilgili Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Bülent Aydınlı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Rektörü Mustafa Ünal bir basın açıklaması yaptı.
Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Erdoğan, şunları söyledi:
Sağ akciğerdeki yaralanma ameliyat gerektiren kanamalı bir yaralanmaydı. Ameliyat ederek sağ akciğerdeki kanamayı ve yaralanmayı durdurduk. Sol akciğerde bir direnme var. Şuanda ameliyattan yeni çıktı. Hayati tehlikesi için herhangi bir şey söylemek için henüz erken. Uyanıp kendine geldikten sonra bir şey söyleyebiliriz ama ameliyat başarılı ve güzel geçti."KURŞUN SAYISINDA NET BİLGİ VEREMEYİZ"
Kaç kurşun isabet ettiği sorusunu üzerine ise, "Acil ameliyata aldığımız için kurşun sayısında net bir şey söylememiz mümkün değil" cevabı veren Erdoğan, Küçüköner'in hayati tehlikesi hakkında 3-4 saat sonra kendisine gelip solunum cihazından ayrılınca net bir şey söyleyebileceklerini ifade etti.
Küçüköner'in hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Erdoğan, "Hayati tehlikenin azaldığını ama geçmediğini söyleyebiliriz. Kanaması aktifti. Korkuteli'nde çekilen bir filmi vardı orada az olan kanama burada yeni filminde çok arttığı görüldüğü için biz acil ameliyata aldık. O kanamayı kontrol altına aldık, iyileşmesini bekliyoruz" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
- Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
- İstanbul'a Gelen Abd Vatandaşları Vize Alamadıkları İçin Geri Gönderildi
- Polisin Vurduğu Korkuteli Savcısı Kadir Küçükören İçin Polisler Hastaneye Akın Etti
EKONOMİ HABERLERİ
- Imf'nin Türkiye'nin Büyüme Beklentisini Artırmasıyla Dolar Ve Euro Düştü
- Dolar'ın Ateşi Çabuk Söndü! Vize Krizine Rağmen Döviz Ve Faiz İndi, Borsa Çıktı
- Imf, Türkiye İçin Büyüme Beklentisini Yükseltti
- Türkiye Ve İran Ticarette Yerli Para Birimini Kullanacak
- 50 Yıllık Genetiği Bozulmamış Sebze Tohumlarından Ürün Elde Edildi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kuzey Koreli Hackerlar, Abd İle Güney Kore'nin Gizli Savaş Planlarını Çaldı!
- Viyana'da Türk Kökenli Asker, Vurularak Öldürüldü
- Büyükannelerinin Tabağı Çin İmparatoruna Ait Çıkınca Milyoner Oldular!
- Son Dakika! Katalonya İnat Etmedi: Bağımsızlık Sürecini Askıya Almalıyız
- Başbakan, Hafta Sonu Bağdat'a Gidiyor! Iraklı Mevkidaşıyla Kuzey Irak'ı Konuşacak
Bu Haberle İlgili Yorumlar