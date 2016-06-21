

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin muhtemel başkan adayı Donald Trump'ın mitinginde polisin silahını almak istediği sırada gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde Trump'ı vurmak istediğini söyledi.







İngiliz vatandaşı 19 yaşındaki Michael Steven Sandford, Donald Trump'ın cumartesi günü Las Vegas kentinde Treasure Island Casino'daki mitinginde polisler tarafından gözaltına alınmıştı.







Nevada'da kısa süre sonra hakim karşısına çıkarılması beklenen Sandford, ilk ifadesindeki kayıtlara göre yaklaşık bir buçuk yıldır ABD'de bulunduğunu belirterek Trump'ı öldürme planından bahsetti.







Hedefini gerçekleştirmek için yaşadığı New Jersey'den önce California'ya, oradan Las Vegas kentine geçtiğini ifade eden Sandford, mitingde Trump'tan imza istemek bahanesiyle polise yaklaştığını ancak polisin silahını alarak eylemini gerçekleştirmek istediği sırada güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği anlattı.







Daha önce hiç silah kullanmadığını dile getiren Sandford, Las Vegas'ta mitingden önce poligona giderek nasıl ateş edileceğini öğrendiğini aktardı.







İfade kayıtlarına göre Sandford, Las Vegas'ta Trump'ı öldürmeyi denemeseydi iş adamının Phoenix'deki mitingine katılarak amacını burada gerçekleştirmeye çalışacağını belirtti.