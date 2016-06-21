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polis silahıyla trump'ı öldürme girişimi

POLİS SİLAHIYLA TRUMP'I ÖLDÜRME GİRİŞİMİ

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin muhtemel başkan adayı Trump'ın Las Vegas'taki mitinginde polisin silahını almaya çalışırken gözaltına alınan şahıs, Trump'ı öldürmek istediğini belirtti.

Tarih : 21 Haziran 2016, 09:36
Puan Ver : Polis Silahıyla Trump'ı Öldürme Girişimi(6/10)3


ABD'de Cumhuriyetçi Partinin muhtemel başkan adayı  Donald Trump'ın mitinginde polisin silahını almak istediği sırada gözaltına  alınan şüpheli, ifadesinde Trump'ı vurmak istediğini söyledi.



İngiliz vatandaşı 19 yaşındaki Michael Steven Sandford,  Donald  Trump'ın cumartesi günü Las Vegas kentinde Treasure Island Casino'daki mitinginde  polisler tarafından gözaltına alınmıştı.



Nevada'da kısa süre sonra hakim karşısına çıkarılması beklenen  Sandford, ilk ifadesindeki kayıtlara göre yaklaşık bir buçuk yıldır ABD'de  bulunduğunu belirterek Trump'ı öldürme planından bahsetti.



Hedefini gerçekleştirmek için yaşadığı New Jersey'den önce  California'ya, oradan Las Vegas kentine geçtiğini ifade eden Sandford, mitingde  Trump'tan imza istemek bahanesiyle polise yaklaştığını ancak polisin silahını  alarak eylemini gerçekleştirmek istediği sırada güvenlik güçleri tarafından  etkisiz hale getirildiği anlattı.



Daha önce hiç silah kullanmadığını dile getiren Sandford, Las Vegas'ta  mitingden önce poligona giderek nasıl ateş edileceğini öğrendiğini aktardı.



İfade kayıtlarına göre Sandford, Las Vegas'ta Trump'ı öldürmeyi  denemeseydi iş adamının Phoenix'deki mitingine katılarak amacını burada  gerçekleştirmeye çalışacağını belirtti.








Etiketler: Polis  Silahıyla  Trump  I  Öldürme  Girişimi    haber

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