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POLİS SANDIKLARI KİŞİYE KENDİLERİNİ KELEPÇELETTİLER, ŞAKA YAPACAKKEN GASP EDİLDİLER


Polis Sandıkları Kişiye Kendilerini Kelepçelettiler, Şaka Yapacakken Gasp Edildiler
Tarih : 29 Ağustos 2017, 12:30
Puan Ver : Polis Sandıkları Kişiye Kendilerini Kelepçelettiler, Şaka Yapacakken Gasp Edildiler(10/10)6

Kağıthane'de iki kişi, polis zannettiği ve "Bizi kelepçele ve fotoğrafımızı çek, arkadaşlarımıza gösterelim. Onlara şaka yapalım" dedikleri kişi tarafından gasp edildi. Polis tarafından şüphe üzerine durdurulan gaspçı, çaldığı cep telefonunun tuş kilidini açamaması nedeniyle gözaltına alındı, suçunu itiraf etti.

POLİSLER BİLE ŞAŞIRDI

Deneyimli dedektifleri bile şaşıran olay, 8 Ağustos 2017 tarihinde Maltepe'de devriye görevi yapan ekiplerİ, sabaha karşı yolda yürüyen bir kişiden şüphelenerek durdurmasıyla ortaya çıktı. İsminin Ümit D.(37) olduğu öğrenilen kişinin üzerinden bir cep telefonu çıktı. Şüpheli, telefonun tuş kilidini açacak şifreyi bilemeyince gözaltına alındı. Devreye giren Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şüphelinin, silahlı yağma suçundan daha önceden 6 kez gözaltına alındığını belirledi.

ŞÜPHELİ "KELEPÇE TAKMAMI ONLAR İSTEDİ"

Tekrar sorgulanan Ümit D., kısa süre sonra işlediği suçu itiraf etti. Ümit D., bir kaç saat önce parkta tanıştığı E.S. ve e E.Ç'nin kendisini polis sandığını, resim çektirmek için kendilerini kelepçemesini istediklerini anlattı. Ümit D., kelepçeyerek resimlerini çektiğini, daha sonra çözmesini istediğinde ise cep telefonu ve paralarını gasp ettiğini, onları da parkta bağlı tuttuğunu söyledi. . Bunun üzerine Kağıthane'de, Çeliktepe Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi üzerindeki Metin Taşkın Parkı'na giden polis ekipleri, parkta göremedikleri mağdurları, karakolda elleri kelepçeli dertlerini anlatmaya çalışırken buldular.

Durumun anlışılması üzerine ellerindeki kelepçeler çıkarılan E.S.(33) ile E.Ç.(32) poliste verdikleri ifadelerinde şüpheli Ümit D.'den şikayetçi oldu.

KELEPÇELİ RESİMLERİ NE İÇİN ÇEKTİRMİŞLER?

Şüphelinin üzerinden bu kişilere ait cep telefonundan ise şüphelinin çektiği kelepçeli resimler çıktı. Poliste ifade veren E.S. "Bize polis olduğunu söyledi. Biz de kelepçeli resimlerimizi çekmesini istedik. Arkadaşlarımıza gösterip şaka yapacaktık. Kelepçeleri bize taktı. Resim çektirdik. Sonra açmasını istediğimizde bizi tartaklayıp darp ederek cep telefonlarımızı ve cebimizdeki paraları alarak gitti. Kelepçeleri açtırmak için polis merkezine gittik. Ancak bize inanmadılar, bir yerden kaçtığımızı düşündüler." dedi.

TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüphemi Ümit D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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