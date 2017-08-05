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Polis, Sanatçıyı Heykel Zannedince Müdahale Etmedi
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Polis, Sanatçıyı Heykel Zannedince Müdahale Etmedi

POLİS, SANATÇIYI HEYKEL ZANNEDİNCE MÜDAHALE ETMEDİ

Kadıköy'de Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek eylemi yapan gruba polis müdahale etti. Polis kendisini boyayıp heykel performansı yapan sanatçıyı, gerçek heykel zannedince müdahale etmedi.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 14:10
Puan Ver : Polis, Sanatçıyı Heykel Zannedince Müdahale Etmedi(6/10)2

Kadıköy'de KHK ile ihraç edildikleri için açlık grevi başlatan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek eylemi yapan gruba polis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Polis, vücudunu ve giysilerini boyamış halde heykel performansı yapan sanatçıyı, gerçek heykel sanınca bir süre ona müdahale etmedi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ: 33 KİŞİ GÖZALTINDA

Alınan bilgiye göre, Süreyya Operası önünde toplanan grup, açlık grevi yapan tutuklu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça lehinde sloganlar attı. Gruptakiler, "Nuriye ve Semih yalnız değildir" pankartı taşıdı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruba dağılmalarını yönünde uyarı yaptı. Uyarıya rağmen dağılmayan gruba müdahale eden ekipler, 33 kişiyi gözaltına aldı.

POLİS HEYKEL ZANNETTİ, DOKUNMADI

Polisin, müdahale esnasında, Ankara'daki Yüksel Caddesi üzerinde bulunan İnsan Hakları Anıtı şeklinde performans sergileyen sanatçıyı gerçek heykel zannetti. Bütün grubu gözaltına alana polis, 'heykel protestocuya' dokunmadı. Bütün grubu gözaltına alan polis ekipleri, heykelin hareket ettiğini görünce sanatçıyı da gözaltına aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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