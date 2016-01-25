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polis, polisi dolandırdı!

POLİS, POLİSİ DOLANDIRDI!

İstanbul Sultangazi'de iki polis, meslektaşlarını ''MİT, rüşvet alan 200 polisi tutuklayacak'' diye hayali bir operasyonla korkuttu. İki kafadar, gözaltına alınacaklar listesinden çıkarılma karşılığında 50'şer bin lira para talep etti.

Tarih : 25 Ocak 2016, 09:08
Puan Ver : Polis, Polisi Dolandırdı!(5/10)7


Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli A.B. ve olay yeri inceleme ve kimlik tespit grup amirliğinde görevli A.E. isimli polis memurları; MİT'in operasyon yapacağını, bu operasyon kapsamında rüşvet, irtikap, yağma ve fuhuş suçlarından 200 polis memurunun gözaltına alınacağı dedikodusu çıkardı.



100 BİN LİRA İSTEDİLER, 50 BİN LİRADA ANLAŞTILAR



Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, ilçede görevli M.K. ve R.G. isimli memurlarını, MİT'in yapacağı soruşturma kapsamında gözaltına alınacaklarına inandıran iki kafadar, M.A. isimli arkadaşlarını da MİT görevlisi diye tanıtıp soruşturma dışına alınmaları karşılığında önce 100 bin lira istedi.



Yapılan pazarlık sonrası taraflar adam başı 50 bin lira karşılığında anlaşmaya vardı. Konunun Asayiş Şube Müdürlüğü'ne intikali üzerine polis çalışma başlattı.



SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR



Seri numaraları önceden alınmış paralar, şüphelilere verilmek üzere mağdur iki polise teslim edildi. Buluşma yeri olan Sultangazi'deki bir kafede tertibat alan asayiş polisi, A.B. ve A.E. isimli polis memurlarına parayı teslim aldıkları sırada suçüstü yaptı.

 








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