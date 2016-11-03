

Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde özel harekat polisi olarak yetiştirilecek 10 bin aday için başvuru tarihinin 2 Kasım olarak açıklandığı 31 Ekim'den bu yana, duyurunun açıklandığı internet sitesine 900 binden fazla giriş yapıldı.







Polis Özel Harekat başvuruları için büyük heyecan başladı. Bugün itibariyle Polis Akademisi'nin sitesinde yer alan Özel Harekat Polis başvuruları erişime açıldı. Başvurular yapılmaya başlar başlanmaz sitede inanılmaz bir yoğunluk yaşandı. PÖH başvurusu yapmak isteyen adaylar, aşırı yoğunluktan dolayı siteye girmekte zorlandılar. Peki, Polis Özel Harekat başvurularında aranan nitelikler nelerdir? Özel Harekat Polis'i olabilmek için askerlik şartı var mı? İşte tüm detaylar...







On binlerce gencin heyecanla beklediği Polis Özel Harekat alımı başvuruları bugün başlıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Ağustos ayında yapılan alım duyurusunun ardından birçok gencin merakla araştırdığı Polis Özel Harekat alımı ve başvuru şartlarıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...







Yetkililer yoğunluk nedeniyle internet sitesine erişimde zaman zaman aksaklıklar yaşandığını, bu durumun başvuru sayısının, alınacak aday sayısının çok üzerinde olacağını gösterdiğini belirtti.







Polis Akademisinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde özel harekat polisi olarak yetiştirilmek üzere 28 yaşından gün almamış ve en az lise veya dengi okul mezunu 10 bin erkek öğrenci adayı alınacak. Başvuranlar arasında fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı yapılacak.