Özel Hareket polis alımları için başvurular başladı. 2 Kasım itibari ile başlayan Özel Harekat başvuruları 14 Kasım'a kadar devam edecek. PÖH başvuruları internet üzerinden yapılıyor. İşte Polis Özel Harekat başvuruları için gerekli şartlar..



Polis Özel Harekat başvuruları polis adayları tarafından merakla bekleniyordu. PÖH başvuru yapabilmek için 28 yaşından küçük olma şartı aranacak. Adaylar fiziksek yeterlilik ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak.







Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Polis Akademisi'ne bağlı Polis Meslek eğitim Merkezleri'nde özel harekat polisi yetiştirmek üzere 28 yaşından gün almamış ve en az lise veya dengi okul mezunlarından 10 bin erkek öğrenci adayı alınacak.