POLİS, OTOBÜSTEKİ TARAFTARI STADA DEĞİL KARAKOLA GÖTÜRDÜ
Polis, Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray maçını izlemek için stada giden Fenerbahçeli taraftarları, camları kırdıkları için karakola götürdü.
Türk Telekom Stadyumu'na gelen otobüslerden birinin camının kırılması nedeniyle, güvenlik güçleri, içinde bulunan taraftarları otobüsle beraber karakola götürdü.
POLİS DOĞRUDAN KARAKOLA GÖTÜRDÜ
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Lig 9'uncu hafta mücadelesi öncesi Türk Telekom Stadyumu'na gelen Fenerbahçeli taraftarların büyük bir kısmı tribündeki yerlerini alırken, otobüs camlarına zarar veren taraftarlar polis tarafından tespit edildi.
Ülker Stadyumu'ndan Türk Telekom Stadyumu'na hareket eden bazı otobüslere zarar veren sarı-lacivertli taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından Ayazağa Karakolu'na götürüldü.
Kaynak: haberinburada
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