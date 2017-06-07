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polis öldü, inönü üniversiteli sevgili gözaltında

POLİS ÖLDÜ, İNÖNÜ ÜNİVERSİTELİ SEVGİLİ GÖZALTINDA

İstanbul'da meydana gelen “şüpheli ölüm” olayında, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı'nda çalışan polis memuru 24 yaşındaki Ramazan Özçelik'in başından vurularak ölümüyle ilgili gözaltına alınan Özbek uyruklu sevgilisi 25 yaşındaki...

Tarih : 07 Haziran 2017, 08:59
Puan Ver : Polis Öldü, İnönü Üniversiteli Sevgili Gözaltında(7/10)4


İstanbul'da meydana gelen “şüpheli ölüm” olayında, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı'nda çalışan polis memuru 24 yaşındaki Ramazan Özçelik'in başından vurularak ölümüyle ilgili gözaltına alınan Özbek uyruklu sevgilisi 25 yaşındaki Feride Bayramova'nın, İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi olduğu öne sürüldü.



Habertürk Gazetesi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre; olay İstanbul Beylikdüzü'nde 25 yaşındaki Bayramova'ya ait olduğu belirtilen evde meydana geldi. Genç polis memurunun öldüğü olayla ilgili ifadesi alınan Feride Bayramova, Özçelik'e Rus Ruleti videosu izlettiğini, onun da “O öyle oynanmaz böyle oynanır” diyerek belinden çıkardığı tabancayı başına dayayıp tetiğini çektiğini, müdahale etmek istediğini ancak silahın ateş aldığını iddia etti.



Polisin gözaltına aldığı Bayramova'nın çelişkili ifadeleri nedeniyle telefonu ve adına kayıtlı hatların incelemeye alındığı, Malatya İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde de öğrenci olduğu haberde yeraldı.



Polis memuru Ramazan Özçelik'le 9 ay önce internet yoluyla tanıştıklarını ve daha sonra sevgili olduklarını söyleyen Feride Bayramova'nın İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulandığı öğrenildi.



 



kaynak:malatyahaber








Etiketler: Polis  Öldü  İnönü  Üniversiteli  Sevgili  Gözaltında    haber

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