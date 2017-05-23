

FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edilen Danıştay Tetkik Hakimi Burak Gençoğlu'nun kardeşi şüpheli Yasin Gençoğlu mahrem imamlar dosyasında şüpheli olarak gözaltına alındı. Zaman Gazetesi'nde çalışan Yasin Gençoğlu ifadesinde Zaman Gazetesi'ndeki sohbet toplantılarını anlattı. Gençoğlu, “2010-2011 tarihlere arasında gazetede sohbet toplantıları yapan Mustafa Tanal isimli şahıstı. Tanal gazetede çalışmazdı, gazete çalışanlarına sohbet verirdi. Sohbetler, Zaman Gazetesi'nin Yenibosna'da bulunan binasının 1. katında toplantı odalarında yapılırdı” dedi.







Öğrencileri zimmetlemişler







Soruşturmada Niğde Polis Okulu'nda garson olarak çalışan şüpheli Ferdi Ş.'nin polis okulunu yönettiği ortaya çıktı. Ferdi Ş. ifadesinde şunları anlattı: “Ben Milli Eğitim Bakanlığı'nda Din kültürü öğretmeni Cevdet kod isimli şahsa bağlıydım. Polis okulundaki öğrencileri bana sosyal bilgiler öğretmeni Refik isimli şahıs zimmetledi."







kaynak:milliyet